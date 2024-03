(VIDEO) Violencia tras partido de fútbol: Hombre patea a su pareja afuera de las canchas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un video que ha generado indignación en las redes sociales captó el momento en que un hombre golpeaba brutalmente a su pareja y la subía a patadas a un vehículo afuera de un centro deportivo situado en la calle Amacuzac y esquina Jesús Urueta, colonia San Padreola, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

En las impactantes imágenes, se puede observar cómo el individuo agrede físicamente a la mujer, quien parece estar indefensa ante la brutalidad de los golpes. Posteriormente, el agresor la arrastra hacia un vehículo estacionado cercano, mostrando una total falta de respeto hacia su integridad física y emocional. La difusión de este video ha generado una ola de repudio y condena por parte de la comunidad en línea, quienes exigen justicia para la víctima y medidas contundentes contra el agresor.

Según relatos de testigos presenciales, la situación escaló rápidamente después de que un hombre se enfrascara en una discusión acalorada con su novia. Los ánimos ya caldeados dieron un giro impactante cuando el agresor, visiblemente alterado, lanzó golpes a la mujer, propinándole una serie de impactos antes de jalonearla del cabello y subirla a la fuerza a la unidad de color gris. Mientras tanto, los gritos de lamento resonaron en el ambiente, evidenciando la angustia del momento.

Todo esto ocurría a plena luz del día y ante la mirada de las personas que iban saliendo del recinto y otras que simplemente transitaban por la zona. A pesar de los llamados desesperados de los presentes, quienes le exigían al agresor a detenerse, la crudeza del masculino continuó sin cesar.

De acuerdo con las fuentes, la fémina lloraba e intentaba darle explicaciones al sujeto enfurecido que vestía un short azul, en tanto que iba descubierto del pecho. Quienes vieron la impactante escena revelaron que este hombre es un asistente recurrente del centro deportivo.

En la caja de comentarios del video algunos internautas se preguntan por qué nadie intervino, en tanto que otros asumieron que no había nada que hacer por la chica. "A veces por andar de metiche, nos va mal", "Nunca se metan, es ped* de 2. Alguien sano y con amor propio ya no estaría con alguien así", "Lamentablemente se ve que a la mujer le gusta la mala vida. Pégame, pero no me dejes… Si ella quisiera alejarse u otra relación se habría ido", se puede leer.

Fuente: Tribuna Sonora