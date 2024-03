Tras intensa persecución en Ciudad Obregón, atrapan a joven asaltante: Tiene 15 años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM) informó la detención de Alejandro 'N', un presunto asaltante que cuenta con solo 15 años de edad. Si bien esta acción representa un golpe al crimen en Ciudad Obregón, llama la atención entre la población que los delincuentes sean cada vez más jóvenes, por lo que hacen un llamado a las autoridades gubernamentales, tanto a nivel estatal, como federal.

De acuerdo con los reportes de las autoridades cajemenses, la detención del supuesto criminal ocurrió la noche del pasado domingo 24 de marzo del 2024, en la noche, cerca de las 23:10 horas, tiempo local, en la colonia Privada de la Laguna, en Ciudad Obregón, estado de Sonora. Se detalló que en una tienda de conveniencia ubicada en las calles California e Hidalgo se reportó un asalto violento.

Según la víctima, los responsables serían dos masculinos, quienes viajaban a bordo de motocicletas. Las autoridades desplegaron un operativo en calles cercanas, el cual dio resultados positivos. En el cruce de las vialidades Morelos y Kino, los policías ubicaron a un joven de 15 años de edad, quien dijo llamarse Alejandro 'N'. Este menor mostró una actitud sospechosa, por lo que los efectivos lo sometieron a una revisión.

En ese momento, los elementos de la Policía le encontraron once cajetillas de cigarros y una botella de tequila, mercancía que había sido robada de la tienda previamente. El joven reveló que su cómplice, un hombre de quien no se dio información, logró escapar. Se cree que el otro responsable del atraco violento tendría las armas utilizadas (una pistola y una varilla de metal), ya que estas no fueron localizadas en la primera revisión.

El joven delincuente quedó en calidad de detenido y fue llevado a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se analizará su situación legal. A la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado más detalles sobre el presunto asaltante, sin embargo, las autoridades cajemenses hacen un llamado a los padres de familia, para que estén más pendientes de sus hijos y sus acciones. ¿Qué opinas de esto?

