Violencia en Elecciones 2024: Atacan a balazos a candidato de la oposición en Morelos

Cuautla, Morelos.- La noche del pasado lunes se activó el Código Rojo en inmediaciones del municipio de Cuautla, estado de Morelos, luego de que se reportara una agresión armada: presuntos sicarios atacaron a Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de esa región por la coalición PAN-PRI-PRD-RSP. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos por este crimen de cara a las Elecciones 2024.

Por fortuna, el candidato de la oposición resultó ileso. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Morelos, los hechos ocurrieron la noche de ayer, lunes 25 de marzo del 2024, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, a unos metros de la casa de Jesús Corona Damián, la cual se encuentra en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Cuautla, donde la víctima busca la presidencia municipal de la mano del Frente Amplio por Morelos.

Se detalló que el candidato fue interceptado por un comando armado cuando viajaba en su camioneta; los sicarios, al verlo, dispararon en al menos nueve ocasiones. No obstante, debido a que Corona Damián viajaba en un vehículo blindado, los balazos no lo alcanzaron ni él ni a sus acompañantes. La víctima logró escapar a su casa de campaña, donde informó que, pese a amenazas y otros ataques, no se bajará de la contienda.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Sé que mucha gente está preocupada por lo que me pasó y desde aquí les digo no nos vamos a 'rajar' vamos a seguir buscando la alcaldía de Cuautla, ahorita fui yo, pero ahorita me pasó a mí al igual que a muchos cuautlenses que quieren un cambio y desde aquí les digo vamos a seguir en la lucha, no me van a parar", manifestó Jesús Corona mediante sus redes sociales oficiales.

Por su parte, el dirigente del Partido de la Revolución institucional (PRI), Alejandro 'Alito' Moreno compartió un mensaje en el que condenó los hechos y confirmó que Jesús Corona no resultó herido. Lo mismo hizo el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien además responsabilizó de la violencia en la entidad al Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Por fortuna salió ileso. Ayer fue amenazado para bajarse de la contienda y ya había presentado denuncia ante la Fiscalía del Estado. Exigimos al Gobierno de Morelos que realice una investigación seria para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley", expresó Alejandro Moreno.

Las pesquisas por esta agresión continúan. De momento, no se han confirmado detenidos por este nuevo ataque armado contra el aspirante en estas violentas Elecciones 2024.

Fuente: Tribuna