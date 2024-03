Sicarios decapitan a hombre y abandonan sus restos en dos ciudades de Aguascalientes

Comparta este artículo

Aguascalientes, Aguascalientes.- La tarde del pasado Jueves Santo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Aguascalientes desplegaron un intenso operativo en la capital de dicho estado luego de que fuera descubierta una hielera que desprendía un aroma putrefacto: esta ocultaba una cabeza humana. En un municipio vecino fue hallado el que sería el resto del cuerpo de la víctima.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Abandonan hielera con cabeza humana en Aguascalientes. Foto: Facebook

Pese a que ayer, 28 de marzo del 2024, fue Jueves Santo, una celebración de la iglesia católica que forma parte de la Semana Santa 2024, la violencia no descansó en la ciudad de Aguascalientes. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el hallazgo de la cabeza cortada ocurrió cerca de las 14:00 horas, tiempo local, en la comunidad de Cañada Honda, en la Plaza Principal de la capital aguascalentense.

Fueron vecinos del sector quienes vieron como hombres armados que viajaban en vehículos blindados abandonaron dicha hielera y luego huyeron hacia un rumbo desconocido. De este contenedor, desprendía un aroma putrefacto que puso en alerta a la población. A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal.

Tras confirmar el hallazgo, el perímetro quedó acordonado para la realización de las diligencias correspondientes. Los policías confirmaron que se trataba de la cabeza de un hombre y solicitaron la presencia de peritos forenses. La escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes, quienes se encargaron de recaudar la evidencia. Todo se integró en una nueva carpeta de investigación.

No obstante, el Código Rojo no concluyó ahí. Más tarde, autoridades desplegaron otro operativo en el municipio vecino de San Francisco de los Romo, donde se encontraba un cuerpo decapitado; presuntamente, sería el de la víctima a la que le cortaron la cabeza en la capital aguascalentense. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del descubrimiento; las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna