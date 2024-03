Alberto y Antonio son hallados en estado de putrefacción y con heridas de bala en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 1 mes y 13 días, los familiares Alberto y Antonio dejaron de saber de ellos y pese a que intentaron contactarse con ellos en múltiples ocasiones, la realidad es que no tuvieron éxito. No fue sino hasta el pasado viernes, 1 de marzo, que uno sus parientes, agobiado por no tener noticia de ellos acudió hasta su hogar, para averiguar lo que estaba ocurriendo; fue entonces que descubrió una macabra escena.

Los hechos ocurrieron en el interior de un domicilio, ubicado en el Rincón de los Balcones, en la comunidad de Residencial Jardines del Sur, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Según reportes, la última vez que vieron con vida a José Antonio, de 62, fue cuando ingresó a su casa, con su motocicleta, el pasado 20 de enero; a partir de entonces no volvieron a verlo ni a él ni a su hermano mayor.

Por su parte, un primo de la familia intentó contactar en diversas ocasiones a José Antonio y a Alejandro Alberto, pero no pudo localizarlos por teléfono, por lo que acudió directamente a su domicilio a buscarlos. Al llegar, notó que nadie respondía a la puerta, pero también se percató de que un fuerte aroma a putrefacción emanaba del lugar, por lo que decidió pedir ayuda a la Policía en el Sector de La Noria.

Minutos después, un equipo policial acudió al lugar para ingresar a la casa. Una vez dentro, encontraron a José Antonio tirado en las escaleras en el primer piso; aún tenía su casco de motocicleta puesto, lo que indica que habría sido asesinado ni bien ingresó al inmueble. Por su parte, Alejandro Alberto estaba sentado en su recámara con heridas de disparo; al igual que su hermano, tenía heridas de bala.

En un inicio, se creyó que ambos fueron víctimas de un robo que salió mal, pero conforme avanzó la investigación, se percataron de que José Antonio tenía consigo unos papeles que incluían los requisitos para el trámite de aceptación de una herencia; por lo que se intuye que éste fue el tema que desató la discordia entre ambos. Según el reportes, Alberto habría ultimado a su hermano y luego se dirigió a su habitación para suicidarse.

Fuentes: Tribuna