Culiacán: Tren atropella a camioneta con una mujer y un niño dentro; los arrastró por varios metros

Culiacán, Sinaloa.- Son varias las películas de acción que incluyen una escena de un automóvil intentando ganar el paso a un tren y aunque representa momentos de gran tensión, al final los protagonistas logran cruzar, ya sea porque atraviesan las vías sin problema o porque logran brincar la locomotora por alguna rampa e incluso hay algunos más osados que logran pasar por encima de uno de los convoys de éste medio de transporte.

Sin embargo, la vida real no es como en las películas e intentar ganar el paso a un tren puede resultar algo bastante peligroso, por lo que no es recomendable hacerlo. Debido a ello, cada vez que las locomotoras van a pasar, la pluma desciende y no suele permitir el paso a los vehículos que transitan por la zona, pero en ocasiones, ni si quiera este tipo de protección logra impedir que los conductores cometan alguna imprudencia, tal y como ocurrió durante la mañana del pasado domingo, 3 de marzo.

Los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, específicamente a la altura del boulevard Rolando Arjona, en las cercanías de la Universidad Autónoma de Occidente, sitio por el que transitaba una mujer en compañía de su hijo; ambos iban en una camioneta color gris, en la que intentaron ganarle el paso al tren que se aproximaba, sin embargo no lograron hacerlo, por lo que terminaron por ser atropellados por el vehículo.

Según reportes, tanto la mujer como el menor, de 9 años, fueron arrastrados por la locomotora por varios metros, pese a ello, contaron con suerte, puesto lograron sobrevivir sin mayores daños, por su parte, el tren tuvo que detenerse por varios minutos en lo que intentaban quitar el vehículo que había quedado incrustado frente a él. Debido a ello, tuvieron que llamar a elementos de Protección Civil para que asistieran a las víctimas.

En la misma ciudad de Culiacán se registró el asesinato de dos jóvenes que regresaban a sus hogares después de haber acudido a un bar de la localidad, pero fueron atacados por sicarios armados. De acuerdo con algunos informes, se trata de dos personas masculinas que circulaban en un vehículo y que fueron asesinados por disparos de rifles automáticos, lo anterior cuando llegaban a sus hogares en una torre de departamentos conocida como Tres Ríos.

