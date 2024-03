Autoridades de Sonora investigan video de presunto narcorretén en carretera de Cananea

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que aprecia un presunto grupo criminal reteniendo un autobús de pasajeros en la carretera del municipio de Cananea, Sonora. La unidad viajaba de Hermosillo a Ciudad Juárez y trascendió que esta no sería la primera vez que esto ocurre; sin embargo, las autoridades confirmaron que se trata de un hecho aislado y que ya investigan lo sucedido.

Víctor Hugo Enríquez García, secretario de Seguridad Pública (SSP) en Sonora, señaló que están colaborando estrechamente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para realizar las pesquisas correspondientes respecto a incidentes previos y similares a este. Enfatizó que estos retenes son eventos excepcionales y, mientras investigan, instan a la población de Sonora y a los visitantes a adoptar medidas básicas de seguridad.

De noche podemos viajar, simplemente tener en cuenta los descansos, los paraderos, las casetas de peaje para hacer las paradas adecuadas, estar en contacto con las autoridades, pero sobre todo denunciar los hechos, sin son víctima de algún suceso, denúncienlos, porque es lo que nos permite a nosotros tener conocimiento y poder coadyuvar con ellos", enfatizó.

Por otro lado, Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, subrayó la importancia del tema de los puntos de revisión para la seguridad en la entidad: "Es un tema delicado, en este momento no te puedo dar otro tipo de información, porque estamos revisando esto. La gente puede transitar tranquilamente por la carretera, no tienen ningún problema cuando no están relacionadas en acciones de grupos delincuenciales".

El funcionario público advirtió que este hecho es excepcional porque ocurre de manera generalizada, pero al igual que en casos anteriores, se mantiene en fase de investigación. "Fíjate que no, no se han reportado o detectado más retenes de gente vestida de militares o con unidades falsas, porque ahorita la vigilancia en carretera es grande, son muchas las fuerzas, federales, estatales y municipales, andan en carreteras precisamente previniendo ese tipo de acciones".

Fuente: Tribuna y FGR