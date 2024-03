Cártel del Noreste esclarece nexos entre campaña presidencial de AMLO y los Zetas

Ciudad de México.- El Cártel del Noreste (CDN) ha vuelto a generar controversia al lanzar un nuevo video dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su gabinete y el público en general. Esta acción recuerda a un evento similar ocurrido en junio de 2023, cuando el grupo delictivo difundió un mensaje similar. En esta ocasión, el objetivo principal del video es abordar las recientes acusaciones que han surgido acerca de una supuesta cercanía entre el mandatario federal y el cártel de Los Zetas antes de las elecciones de 2006.

En el material audiovisual, miembros del CDN emiten un pronunciamiento en el que expresan su postura frente a estos señalamientos y demandan claridad sobre la relación entre AMLO y el cártel rival. Este mensaje busca desmentir categóricamente cualquier vinculación entre la organización criminal de Los Zetas y las campañas del actual presidente de la república.

El mensaje, que ha mantenido oculta la identidad de su emisor, arroja luz sobre los eventos recientes. En él, se niegan rotundamente los hechos reportados por The New York Times y se desacreditan las afirmaciones de Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, respecto a la relación entre Los Zetas y el presidente en funciones. Además, se asegura que nunca se han discutido temas relacionados con campañas presidenciales u otros asuntos de índole política.

No son ciertos los hechos en que se vinculó a la organización Zetas con las campañas del actual presidente de la república y aclaramos que el comandante 42 no conoce a ese encapuchado que se identifica como Celso Ortega Jiménez. Nunca habló con él y menos de ese tema", dijeron.

Las revelaciones surgieron de un reportaje presentado por Latinus el 15 de febrero de 2024. En este informe, un individuo enmascarado que se identificó como Celso Ortega arrojó luz sobre presuntas disputas internas en el mundo del crimen organizado, implicando directamente a Alejandro Treviño Morales, conocido como ‘Z 42'. El desconocido instó a ‘Z 42' a trasladarse a Nueva Italia, Michoacán, con la finalidad de "hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña".

Él [Treviño Morales] dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, era de Los Zetas todo el país porque se los iba a entregar. Nosotros no nos metimos, no nos metemos y no nos meteremos en la política", afirmó.