Violencia en Sonora: Sujetos propinan brutal golpiza a joven de 18 años; querían 'levantarlo'

Nogales, Sonora.- La noche del pasado lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales (SSPM), del estado de Sonora, se movilizaron en inmediaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar), luego de que fuera ingresado un joven de 18 años de edad: la víctima, identificada como Francisco 'M', presentaba severas lesiones, ya que un grupo de sujetos lo golpeó e intentó privar ilegalmente de su libertad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la agresión ocurrió la noche del pasado lunes 4 de marzo del 2024, alrededor de las 20:22 horas, tiempo local, en el arroyo Los Nogales, a la altura de la maquiladora Belden, en el municipio de Nogales. Ahí, la víctima, identificada como Francisco 'M' iba caminando, cuando fue interceptado por un comando armado, el cual descendió de un vehículo color blanco.

El afectado narró que estos sujetos intentaron subirlo al vehículo, no obstante, él lucho con todas fuerzas. En ese momento, los tipos le propiciaron una brutal golpiza incluso con una tabla, sin embargo, Francisco alcanzó a huir y pedir ayuda a vecinos del sector, quienes llamaron a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Nogales.

Los oficiales revisaron al afectado y lo llevaron al Hospital IMSS-Bienestar de Nogales, donde ingresó al área de urgencias. Una vez dentro, los médicos señalaron que la víctima presentaba lesiones que tardarían más de 15 días en salir, no obstante, estas no ponen en peligro a su vida. Las autoridades realizaron el Informe Policial Homologado (IPM) para presentarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES). Aún no hay detenidos por estos hechos violentos.

