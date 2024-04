Piden renuncia del Secretario de Seguridad de Taxco tras declaraciones sobre la niña Camila

Comparta este artículo

Taxco, Guerrero. - El alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa, ha pedido la separación del cargo del actual titular de la Secretaría de Seguridad, Doroteo Eugenio Vázquez, tras controvertidas declaraciones relacionadas con el reciente feminicidio de la menor Camila.

El desencadenante de esta solicitud fue la afirmación de Eugenio Vázquez, quien sugirió que la madre de la víctima podría ser responsable del crimen. En una entrevista con el medio Foro TV el pasado 28 de marzo, el funcionario expresó: "Hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo pues debo de vigilarlo, aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña y sin las medidas de seguridad pertinentes porque ella refería que la persona que falleció era amiga de ella".

Secretaría de Seguridad, Doroteo Eugenio Vázquez

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción por parte de la madre de la menor, quien afirmó categóricamente que no fue su responsabilidad y defendió su papel como madre. "No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga", declaró la madre.

El alcalde Mario Figueroa, en una conversación posterior con el periodista Enrique Campos, respaldó la solicitud de destitución de Eugenio Vázquez, destacando que las declaraciones del funcionario contradicen la postura y responsabilidad del gobierno municipal en el caso. "Obviamente no puedo tener a esta persona por ese comentario, porque prácticamente nosotros nos sentimos responsables como gobierno municipal, de que no hubo coordinación con el gobierno estatal y con el federal", afirmó Figueroa.

Figueroa también hizo hincapié en que la labor del encargado de seguridad en Taxco fue efectiva en la captura del presunto implicado en el caso, un taxista que ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, señaló que el comentario inapropiado de Eugenio Vázquez eclipsa los logros en materia de seguridad.

Además, el alcalde anunció que buscarán que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en el caso del feminicidio de Camila, destacando la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial.

En el ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina del mismo día que se revisará la posibilidad de que la FGR investigue el caso, dado que hasta el momento las averiguaciones han estado a cargo de las autoridades locales.

El incidente ha generado una profunda conmoción en Taxco y ha puesto de relieve la importancia de abordar los crímenes de género con sensibilidad y responsabilidad por parte de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna