Ciudad Obregón: A plena luz del día, asesinan a balazos a sujeto en la colonia Miravalle

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 11 de abril nuevamente se activó el Código Rojo en Ciudad Obregón ya que las autoridades fueron alertadas por un ataque armado que tuvo lugar en la colonia Miravalle, ubicada en la zona sur. El saldo de este hecho violento dejó saldo de una persona asesinada a plena luz del día cuando se desplazaba por fuera de una tienda de conveniencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión armada ocurrió alrededor de las 12:30 horas de este jueves, a un costado de un negocio que se ubica por las calles Valle Sahuaral y Paseo Miravalle, esta última una de las rúas más concurridas de Obregón. En esta zona fue encontrado un hombre, mismo que presentaba varios impactos por arma de fuego. Supuestamente un solitario sicario lo alcanzó y le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

El presunto asesino después huyó con rumbo desconocido y hasta la publicación de esta nota no hay reportes de detenidos. Vecinos del sector de inmediato hicieron un llamado de emergencia a través del 911, por lo que diversos elementos se desplegaron al sitio y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes lastimosamente no pudieron hacer nada ya que la víctima había dejado de existir al no superar las heridas.

Lugar del ataque armado

Tras confirmarse el deceso, los elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) solicitaron el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC) para proceder con las indagatorias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. En tanto que peritos levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la Semefo, donde será identificado y también se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen así como los datos generales de la víctima. Cabe resaltar que en este mismo sitio, pero dos semanas atrás fue asesinado otro sujeto. Fue el sábado 23 de marzo cuando se informó de un ataque armado por fuera de la misma tienda de conveniencia y la víctima, según reportes, fue un hombre que se dedicaba a lavar autos y limpiar vidrios en este sector.

Fuente: Tribuna