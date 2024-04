VIDEO: Captan el violento asalto a una estudiante en calles de la alcaldía Coyoacán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales se ha hecho viral el video que muestra la inseguridad de las calles de la Ciudad de México, ahora tocó el turno de la alcaldía Coyoacán, donde dos delincuentes armados fueron captados mientras asaltaban a una mujer con lujo de violencia para después escapar sin que ninguna autoridad hiciera algo al respecto. Hasta el momento, como era de esperarse, no se registran detenidos.

De acuerdo con lo reportado por los vecinos de la colonia Avante, de la alcaldía Coyoacán este tipo de hechos se han vuelto recurrentes en la zona, por lo que exigen a las autoridades de la Ciudad de México implementar los operativos correspondientes para dar con el paradero de los dos sujetos que asaltaron a la mujer y cuyo delito se hizo viral en las redes sociales. En el material audiovisual se puede apreciar la violenta manera en que se dio el atraco.

El video proviene de una cámara de seguridad instalada en un domicilio ubicado sobre calzada Miramontes, casi al cruce con la Avenida Parque, grabación que muestra los rostros de los dos delincuentes involucrados. La falta de iluminación y de seguridad en la zona fueron factores para que los asaltantes tomaran valor y comenzaran a acechar a su víctima, quien fue abordada y despojada de sus pertenencias.

Asaltos en Coyoacán, foto: especial

Los ladrones caminan sobre la banqueta con dirección al sur, pasan primero por la cámara de seguridad mientras que su víctima camina detrás de ellos, es en ese momento cuando eligen cambiar de dirección y avanzan en sentido oriente con dirección a la jovencita, presuntamente una estudiante que vive por la zona. En ese momento se abalanzan contra ella para despojarla de sus pertenencias.

Sin embargo, la mujer no lo permitió, por lo que inició un forcejeo, pero los delincuentes fueron más fuertes y la sometieron contra el suelo. En ese instante, uno de los ladrones aprovechó para arrebatarle el teléfono celular, todo ello mientras el cómplice solo observa y verifica que la autoridad no se acerque. El asalto se registró la noche del miércoles pasado y se dio en menos de diez segundos, hasta el momento las autoridades capitalinas no se han posicionado al respecto.

Fuente: Tribuna