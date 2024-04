Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras, denuncia persecución tras ir al debate presidencial

Hermosillo, Sonora.- En días recientes, se celebró el primer debate presidencial para las elecciones del próximo mes de junio del 2024, al cual acudió la activista Ceci Flores, quienes líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, misma que, en diversas ocasiones ha cuestionado la estrategia de seguridad del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dado a que no ha prestado suficiente atención a los miles de casos de personas desaparecidas.

Sin embargo, la reunión no fue según lo esperado, puesto según las declaraciones de Flores, habría sido menospreciada por Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia, coalición de Morena, PT y PVEM; y por Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, siendo que la única que se habría acercado a ella sería la representante de FAM, es decir de la coalición PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.

Flores destacó, a través de su cuenta de X, que Sheinbaum y Máynez le habrían dado “la espalda” e incluso le habría hecho malas “caras”, resaltando que la hacía sentir como si estorbara en aquel lugar. Pero esto no sería todo, puesto Ceci también habría recibido ciberacoso por parte de varias personas, posiblemente partidarios de AMLO y Claudia, mismos que la amenazarían a través de redes sociales y hasta la han llegado a insultar.

“Para todas las personas que se han dado a la gran tarea de empezarme a criticar a perseguirme en mis redes, a estarme difamando y a estar, se puede decir insultando, por lo que pasó en el debate y que en ningún momento se tocó el tema de los desaparecidos, que lamentablemente estando con los tres candidatos dentro del INE y que las personas de Claudia Sheinbaum me dieron la espalda cuando me tuvieron enfrente, que cuatro víctimas estuvimos en ese lugar, no fueron para dignarse a saludarnos, nos dieron la espalda, nos hicieron caras, como si nosotros estorbáramos en ese lugar.”