Iba en sentido contrario: Motociclista pierde la vida tras chocar contra un tráiler

Ramos Arizpe, Coahuila.- La tarde de pasado sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Coahuila se movilizaron en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: el conductor de una motocicleta se impactó contra un tráiler. Información extraoficial señala que el tripulante de la unidad ligera iba en sentido contrario, y por eso causó el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Coahuila, el accidente ocurrió el pasado sábado 13 de abril del 2024, alrededor de las 14:00 horas, tiempo local, en la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Parajes de los Pinos. Se detalló que un hombre, identificado como José Isabel de 52 años de edad, iba conduciendo una motocicleta por dicha vía.

En un momento, el sujeto comenzó a viajar en dirección opuesta, lo que provocó que se impactara contra un tráiler. El choque fue tal que el señor José Isabel salió volando y se golpeó contra el asfalto, quedando inconsciente. Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Ramos, así como elementos de la Policía Estatal, de Protección Civil y de la Cruz Roja, quienes revisaron a la víctima que estaba tirada en el piso. Señalaron que esta ya no tenía signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una manta azul.

El conductor del tráiler, quien no resultó herido, quedó en calidad de detenido para dar su testimonio a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), no obstante, se estableció que no fue su responsabilidad este choque mortal. Su declaración quedó escrita en el Informe Policial Homologado (IPH) que se presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila (FGJE).

En tanto, el cuerpo de la víctima fue levantado por las autoridades y llevado a las oficinas de Medicina Legal para la realización de la necropsia de Ley.

Fuente: Tribuna