Rafael Caro Quintero busca evitar su extradición con argumentos periciales

Ciudad de México. - Rafael Caro Quintero, conocido exlíder del Cártel de Guadalajara, continúa su batalla legal para evitar su extradición a Estados Unidos, presentando una serie de argumentos periciales con la esperanza de convencer a las autoridades mexicanas de que él no es la persona que busca el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde 1987, Caro Quintero enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Federal del Distrito Central de California, relacionada con ocho cargos criminales, tres de los cuales están vinculados al secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena. A pesar de haber sido detenido en julio de 2022 en Sinaloa, el capo continúa litigando su caso.

Rafael Caro Quintero

Según documentos judiciales consultados por el periodista Abel Barajas de Reforma, el criminal ha solicitado la realización de 10 dictámenes periciales, incluyendo identificación fisonómica, fotografía forense y análisis de documentos. Además, solicitó un análisis pericial del video presentado por las autoridades estadounidenses en la solicitud de extradición.

Aunque el narcotraficante no ha negado su identidad, su estrategia se centra en convencer a los jueces de que sus rasgos físicos no corresponden con los incluidos en el expediente entregado por Estados Unidos. Esta táctica busca explorar una de las dos vías posibles para litigar un proceso de extradición: argumentar que la persona sometida al proceso no es la buscada por el país solicitante.

Además de este enfoque, Caro Quintero y su defensa también han cuestionado la traducción y comprensión de la solicitud de extradición, alegando una posible violación del debido proceso.

Actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, Caro Quintero enfrenta acusaciones en cuatro cortes diferentes en Estados Unidos, con un total de al menos 19 cargos criminales en su contra.

El proceso legal de Caro Quintero continúa siendo objeto de atención tanto en México como en Estados Unidos, ya que, en caso de que fracase su extradición por el caso de ‘Kiki’ Camarena, existen otras acusaciones en distintas cortes estadounidenses que podrían llevarlo a juicio por otros delitos.

Fuente: Tribuna