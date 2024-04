Abandonan a niño de 2 años dentro de maleta en Puebla; presentaba huellas de violencia

Puebla.- Un bebé fue encontrado en una situación alarmante este martes, atrapado dentro de una maleta, lo que desencadenó una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Después de ser descubierto, el recién nacido fue trasladado de inmediato al Hospital General del Norte, donde recibió atención médica urgente por parte de un equipo de especialistas altamente capacitados.

La secretaria de Salud estatal, Araceli Soria, brindó información detallada sobre la condición del bebé, destacando que tiene dos años de edad y muestra signos preocupantes de síndrome de niño maltratado. Sin embargo, los exámenes médicos iniciales indican que no sufre lesiones graves. Tras someterse a una serie de estudios médicos exhaustivos, incluida una tomografía, se confirmó que no presenta fracturas ni daños internos significativos. Actualmente, se encuentra despierto, consciente y ha logrado alimentarse por vía oral de manera satisfactoria, lo que ha sido recibido con alivio por parte del equipo médico y las autoridades involucradas en el caso.

