Entre tres, asesinan a Saúl en un anexo de Chalco; culpables tratan de ocultar las pruebas

Comparta este artículo

Chalco, Estado de México.- El pasado mes de marzo, se registró un brutal homicidio en las inmediaciones del municipio de Chalco, en el Estado de México, sitio en el que Saúl habría sido golpeado de manera constante por cerca de tres personas, hecho que terminó por quitarle la vida a la víctima; una vez que concluyeron su crimen, los culpables intentaron ocultar las huellas de su delito y maquillaron el cadáver para que no se notaran las heridas.

Todo comenzó el día 16 de marzo, momento en el que Saúl acudió por decisión propia al Centro de Adicciones: Grupo Generación Chalco AA. De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, dos días después, le llamaron para notificarle que su hijo había muerto por problemas hepáticos. Asimismo, el anexo se ofreció a prestar los servicios de funeraria y de autopsia, certificando que la víctima falleció por un coma metabólico e insuficiencia hepática aguda.

Virginia ‘G’, madre de la víctima, informó que, cuando le entregaron el cuerpo de su hijo, éste se encontraba maquilado, por lo que no notaron de inmediato las huellas de heridas. No fue sino hasta horas después, que los moretones comenzaron a aparecer, lo que llamó poderosamente su atención. Al revisar el cuerpo del fallecido, encontraron que no solo fue golpeado, sino que también “tenía quemaduras de cigarro en el pecho”.

Bajo este contexto, los familiares de Saúl acudieron a levantar una denuncia en la Fiscalía de Nezahualcóyotl donde le practicaron una autopsia al agraviado; fue entonces que salió a la luz fue golpeado por más de tres personas en la cabeza, por lo que terminó por perder la vida: “Ya sasben que fue homicidio y nos traen vuelta y vuelta, todos como si nada, el anexo está trabajando”, declaró el hermano del occiso, identificado como Alberto.

Debido a que la familia de Saúl se percató de que el proceso penal está demorando más de lo debido, por lo que acudieron a manifestarse en el Centro de Justicia de Ixtapaluca, a un costado de la Carretera Federal México- Puebla, en la comunidad de Ayotal, sitio en el que colocaron troncos y piedras con la finalidad de impedir que los vehículos pudieran continuar transitando por la zona y, de esta manera, llamar la atención de las autoridades.

Fuentes: Tribuna