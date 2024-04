'Gente Nueva del Tigre' emite advertencia a militares y cuelga narcomantas en escuelas de Chihuahua

Comparta este artículo

Chihuahua, Chihuahua. - En la mañana de este jueves 18 de abril, el estado de Chihuahua se vio sacudido por la aparición de narcomensajes firmados por una célula delictiva conocida como 'Gente Nueva del Tigre', lo que provocó una inmediata movilización policiaca en la región. Los reportes preliminares indican que se localizaron seis lonas en diversas escuelas del municipio de Cuauhtémoc, incluyendo las primarias Ángela Peralta y Azteca, así como la Secundaria Técnica número 69.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, las lonas fueron colgadas en los barandales de los planteles educativos y contenían un mensaje dirigido al 2do. Batallón de Infantería. En el texto, se acusa a los integrantes de este batallón de supuestamente colaborar con el 'Nuevo Cártel de Juárez' (NCDJ), ofreciendo información y protección. La "advertencia", como la denominan los autores del mensaje, señala directamente a los elementos castrenses y les insta a limitarse a cumplir con sus funciones.

“Esto va para los elementos castrenses del 2o. BATALLON DE INFANTERIA que están trabajando y recibiendo dinero del la línea (NCDJ) por pasar información y colaborar directamente con ellos, si no quieren lamentarlo, hagan únicamente sus funciones, o para que entiendan, hagan su trabajo nada más. Esto no es una amenaza, es una advertencia y va a hacer la primera y la última, no siempre portan el uniforme y sabemos que le rinden cuentas al 19 de la 'línea' por pasar información y colaborar directamente con ellos, ya dejen de darles protección", se puede leer en el mensaje.

Además, añadieron: "La plaza tiene dueño y siempre lo tendra. Atte. G.N.T. Para que estes enterado: Sid. Ind. Cesar Obed Hernandez Paredes”, finaliza la narcomanta.

La Gente Nueva del Tigre, asociada al Cártel de Sinaloa, es una organización delictiva que opera en la región de Cuauhtémoc, Nonoava y Carichi, donde se dedica principalmente al sicariato. En 2019, fue detenido el segundo al mando de esta célula, conocido como Jorge Luis O. C., alias 'El 107', originario de Sinaloa.

Esta nueva escalada de violencia se enmarca en la disputa territorial entre la Gente Nueva del Tigre, La Línea y el NCDJ, cuya presencia se ha detectado en varios municipios de Chihuahua. Se ha mencionado extraoficialmente que Silverio Fuentes, alias Silverio Carrillo, es uno de los líderes del NCDJ, estableciendo alianzas con una escisión de 'Los Aztecas' conocida como La Empresa.

La situación en la región continúa siendo tensa, con operativos policiales y militares desplegados para mantener el orden y la seguridad en la zona.

