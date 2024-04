Con todo y pasajeros, se incendia camión en el Centro de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Centro, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara el incendio de una unidad de transporte público, la cual tenía pasajeros a bordo. Por fortuna, y gracias al rápido actual de las autoridades, este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron el día de ayer, lunes 1 de abril del 2024, cerca de las 09:30 horas, tiempo local, en la avenida Miguel Alemán, entre las vialidades Galeana y Zaragoza, en el centro de Ciudad Obregón, frente a la Televisora Yaqui. Se detalló que debido a una fuga de aceite y junto con el calor, en el motor del camión marca Volkswagen, línea Orión, modelo 2019, manejado por Miguel Roberto S. R., de 35 años, se originó el fuego.

Testigos y pasajeros que iban dentro de la unidad dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, al mismo tiempo que descendieron de la unidad. A la brevedad llegó a la escena un agente de la Policía Municipal de Cajeme, en una patrulla número 231, quien con un extintor comenzó a sofocar el fuego; sin embargo, esto no fue suficiente, ya que el fuego crecía en el frente del carro.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Camión de pasajeros arde en llamas en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Momentos después llegaron a la escena elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes con una máquina extintora E-11 e iniciaron las tareas para sofocar las llamas. Al mismo tiempo, más oficiales de la Policía de Tránsito llegaron a la escena, esto con el fin de agilizar la circulación de vehículos, ya que esa zona quedó parada para que los Bomberos cajemenses actuaran.

Por fortuna, este siniestro no dejó heridas ni víctimas mortales que lamentar, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. De momento, no se cuantificaron las pérdidas materiales, aunque los oficiales de la Policía Municipal redactaron el Informe Policial Homologado (IPH) para presentarlo ante las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM).

Fuente: Tribuna