Filtran turbio diario de Miguel ‘N’, feminicida de Iztacalco; le haría poemas a sus víctimas

Ciudad de México.- Esta semana trascendió la noticia de el feminicida de Iztacalco, identificado como Miguel ‘N’, sujeto que ingresó a la casa de la adolescente María José ‘N’, a quien violentó y posteriormente asesinó. No contento con esta situación, el individuo atacó a la madre de la víctima al verse descubierto; sin embargo, no logró escapar, puesto los vecinos lograron retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

Como suele suceder, la policía comenzó una carpetas de investigación para determinar si el sospechoso era realmente culpable de los hechos narrados con antelación, pero no solo descubrieron pistas que lo incriminarían por el caso de María José ‘N’, sino que también localizaron evidencia que lo señalarían por otros feminicidios. El día de ayer, te informamos en TRIBUNA, que la policía descubrió diversas osamentas dentro de la casa de Miguel ‘N’, así como identificaciones y ropa de mujeres.

Entre los objetos que la Fiscalía de la Ciudad de México localizó, se encuentra un diario en el que Miguel ‘N’ narra su manera de acechar a las víctimas y la forma en la que las mataba, asimismo le dedicó varios poemas a las jóvenes a las que le había arrancado la vida. Dicha información fue corroborada por el representante de la dependencia, Ulises Lara, quien contó que, actualmente, están analizando las líricas para encontrar más pistas.

Por otro lado, el columnista Antonio Nieto filtró algunos de los poemas que Miguel ‘N’ habría escrito a sus víctimas, varios de ellos hablan sobre cómo fue que las féminas fueron perdiendo la vida e incluso contó el proceso de putrefacción de los cuerpos. Cabe señalar que el individuo romantizaba todo el proceso de los asesinatos y hasta hace mención de que le gustaría morir junto a las agraviadas, aunque no lo hace al final de cuentas.

“No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra.”