Se celebra audiencia de María Consuelo, mujer que vendía tacos de perro en iglesia poblana

Puebla, Puebla.- Si bien, comer en la calle no es una actividad ideal, si es una que se encuentra muy incrustada en la cultura colectiva mexicana y es que, ¿quién no disfruta de comprar unos buenos taco, quesadillas e incluso unos tamales en la vía pública? El único problema con esta situación, es que cada vez que compras algún producto alimenticio fuera de casa, te estás jugando la suerte, puesto no sabes si los ingredientes que están utilizando son de calidad.

Un escalofriante ejemplo de ello ocurrió en el estado de Puebla, el 19 de septiembre del 2019, cuando las autoridades dieron con una mujer identificada como María Consuelo ‘N’, de 46 años, quien fue detenida por vender tacos de carne enchilada a fuera de una iglesia, el problema es que no utilizaba carne de puerco (como la receta original suele dictar) sino que se trataba de carne de perro, hecho que escandalizó por completo a la localidad.

A 5 años de este hecho, María Consuelo ‘N’, se encuentra detenida por los cargos de maltrato animal, esto es debido a la gran cantidad de caninos asesinados que fueron localizados en el departamento 4 del Edificio 52, en la Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián, en Puebla. Según declaraciones de Erika Marisol Hevia, una activista de los derechos de los animales, la mujer solía atraer a los perros y luego los mataba.

Según las investigaciones, la fémina se aseguraba de poner las especias suficientes para disminuir al máximo el sabor de carne de perro y que la gente creyera que estaba alimentándose de puerco, debido a ello pudo vender su macabro producto cada domingo en una iglesia de la comunidad. Como era de esperarse, la gente se sintió horrorizada cuando trascendió el verdadero origen de los tacos que solía comer.

El día que la policía entró a la casa de María Consuelo, se encontraron con 45 cuerpos de perros y 90 más aún con vida. Este espeluznante caso continúa en investigación aún ahora. Tan solo el pasado viernes, 19 de abril, se registró una audiencia de control del caso en la Casa de Justicia de Puebla, sitio en el que se aglomeraron activistas en pro de los derechos de los animales, quienes exigen justicia por este macabro caso.

