Balean a Jesús en Sonora tras cometer un atraco; acababa de robar jabón en una tienda

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Recientemente un hombre de 30 años, identificado como César Jesús ‘N’ murió baleado en calles del municipio de San Luis Río Colorado. La víctima fue encontrada con heridas de bala, pero las autoridades no localizaron indicios del tirador, por lo que la investigación se mantiene abierta debido a lo atípico de la situación. De acuerdo con algunos testimonios, el ahora occiso era un ladrón que robaba objetos de manera frecuente en la comunidad.

Los hechos ocurrieron durante el medio día de este sábado, 20 de abril, en el callejón Flores, entre las calles 32 y 33, en la avenida Dalias, sitio en el que César se habría dirigido después de cometer un robo a una tienda de la zona, de donde sustrajo un jabón sin pagarlo. Según informes de los empleados del establecimiento, ellos no se percataron de la identidad del tirador, pese a que iban persiguiendo Jesús ‘N’ para exigir el pago del producto robado.

Balean a César Jesús 'N' tras robar jabón en una tienda

Créditos: Internet

Momentos después, un testigo se contactó con las autoridades, por lo que no tardaron en arribar Elementos de la Policía de Tránsito Municipal, quienes acudieron hasta el sitio por el reporte de un robo, pero para el momento de su arribo se enteraron de que el asaltante había sido baleado por una tercera persona, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo de un equipo de paramédicos para que examinasen a la víctima.

Luego de un chequeo rápido, los socorristas se percataron de que César Jesús ‘N’ ya no contaba con signos vitales, por lo que no tuvieron mayor remedio que certificar su muerte. Cabe señalar que la escena del crimen se caracteriza porque no fueron localizados casquilllos del arma homicida, lo que llevó a la policía a sospechar que el atacante habría baleado a la víctima con un revólver, pero esto es tan solo una teoría y aún no se ha confirmado nada.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se dieron cita para entrevistar a los vecinos y, de esta manera, averiguar si el agraviado tenía algún enemigo; sin embargo, hasta el momento solo ha trascendido que César Jesús ‘N’ solía robar en la zona, por lo que teorizan que el asesino debía ser una persona a quien pudo haber molestado por su historial delictivo, aunque esto aún no ha sido confirmado.

Fuentes: Tribuna