Luto en la música: Hallan sin vida a la rapera Bela Rush; su cuerpo tenía signos de violencia

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- La mañana de este domingo, 21 de abril, el mundo de la música se vistió de luto con la trágica noticia de la muerte de la afamada rapera poblana, Ana Belén Zamora Ramírez, mejor conocida como 'Bela Rush', quien desapareció hace casi un mes, cuando se dirigía a trabajar. Hasta el momento se desconoce las condiciones en las que su cuerpo fue localizado y cuál fue la presunta causa de muerte.

De acuerdo con algunos informes, el día de su desaparición, 'Bela Rush', se dirigía a su trabajo en la colonia Libertad, en el estado de Puebla; estaba vestida con una playera blanca de manga larga, pantalones de mezclilla azul y botines, según información brindada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

Desde entonces, se inició una carpeta de investigación, para lograr dar con el paradero de la artista de 33 años; lamentablemente no fue sino hasta la mañana de este domingo, 21 de abril que trascendió la noticia de la muerte de la rapera, quien según medios locales, habría sido encontrada con signos de violencia, aunque los dolientes no han especificado la fecha y el lugar del hallazgo, lo que hace que este tipo de detalles continúen en incógnita.

Mientras tanto, los mensajes de pésame a los adeudos no se hicieron esperar, entre ellos se pueden leer aquellos que muestran un hastío por los altos niveles de violencia que se están registrando en el país, un ejemplo de ello es el que dicta: “Ojalá se haga justicia. Ya basta. Ojalá cuando uno haga una demanda de acoso o violencia nos hagan caso”. Dicho texto fue escrito por una presunta amiga de 'Bela Rush', quien esperaba que volviera a salvo.

Hallan sin vida a la rapera 'Bela Rush'

Créditos: X @manatimx

¿Quién era ‘Bela Rush’?

Ana Belén Zamora, mejor conocida como Belén Rush, era una mujer de 33 años y madre de una menor. Solía dedicarse rapear temas como No se meta, Yo nací, Quién nos frena y Nada. Tenía su propio canal de YouTube con poco más de 278 suscriptores, el cual fundó hace poco más de 6 años. Hasta el momento, las autoridades continúan realizando las labores de investigación, puesto se desconoce quién pudo haberla asesinado y cuál fue el móvil de la agresión.

Fuentes: Tribuna