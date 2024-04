Niño sufre heridas después de ser mordido por perro policía en Chihuahua; esto sucedió

Comparta este artículo

Chihuahua.- Durante un festejo por el Día del Niño en la avenida Tecnológico, en el Parque El Colibrí de la ciudad de Chihuahua, un niño de 11 años resultó con heridas leves después de ser mordido por un perro policía. El incidente ocurrió el pasado sábado 20 de abril, cuando el menor intentaba tomarse una fotografía con el animal.

Según relatos de la madre del niño, identificada como Sugey, su hijo estaba interactuando con los perros presentes en el evento, cuando uno de ellos lo atacó en el brazo derecho, causándole una leve herida. Paramédicos llegaron al lugar y brindaron atención médica al menor, determinando que las lesiones no revestían gravedad y no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital cercano.

A pesar de la creencia generalizada sobre las razas agresivas de los perros, los expertos señalan que no existen canes inherentemente agresivos por naturaleza. La coordinadora de Enseñanza Quirúrgica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que la conducta de los perros está influenciada por la interacción con los seres humanos.

Un reciente estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology sugiere que los niveles de oxitocina y vasopresina influyen en los comportamientos sociales de los perros. Los perros de asistencia, por ejemplo, suelen tener un temperamento apacible debido a niveles más altos de oxitocina en sangre, mientras que aquellos con tendencias más agresivas tienden a tener mayores niveles de vasopresina.

En caso de ser atacado por un perro, es importante tomar medidas inmediatas como lavar bien la herida con agua y jabón, aplicar una crema o ungüento antibiótico y cubrir la mordedura con un vendaje limpio. Además, se recomienda verificar si el animal tiene la vacuna antirrábica al día y acudir al médico si se presentan síntomas de infección.

La unidad canina (K9) tiene como objetivo colaborar con las autoridades en la detección de estupefacientes, explosivos y el rescate de personas, aprovechando la aguda capacidad de olfato e instinto de los perros entrenados para estas tareas.

