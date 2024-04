Secuestro masivo en Nuevo León: Comando armado rapta a 12 masculinos; Fiscalía indaga

Comparta este artículo

Anáhuac, Nuevo León.- Desde hace varias semanas, una nueva modalidad de crimen ha causado pánico entre los mexicanos (en particular, en los estados del Norte de la República Mexicana): los secuestros masivos a manos del crimen organizado. En la actualidad, las entidades más afectadas por esto han sido Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León. Si bien gran parte de las víctimas han sido localizadas, aún queda mucho por hacer para garantizar la seguridad de la población y el fin de estos delitos.

Ahora, de nueva cuenta, se reportó un secuestro masivo en la entidad gobernada por el 'emeceista' Samuel García Sepúlveda, quien ha ganado popularidad en meses recientes debido a su actividad en redes sociales. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades neolonesas, el pasado domingo 21 de abril del 2024 un comando armado secuestró a 12 personas del sexo masculino, quienes serían albañiles.

Te podría interesar Albañiles Secuestro a 12 albañiles; trabajaban para una constructora en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) informó que los violentos hechos ocurrieron en el municipio de Anáhuac, donde cerca de ocho presuntos sicarios irrumpieron en el lugar en donde estaban los trabajadores para raptarlos bajo amenazas de muerte. Testigos del crimen dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911; más tarde, la central de radio de la Secretaría Pública del Ayuntamiento recibió el reporte.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Secuestran a 12 albañiles en Nuevo León. Foto: Ilustrativa

Respecto a las víctimas, información extraoficial detalla que todos serían empleados de una empresa constructora; de momento, se desconocen sus identidades, así como el móvil del secuestro masivo. Las primeras pesquisas de las autoridades, las cuales aún no concluyen, señalan que, probablemente los presuntos criminales trasladaron a los masculinos a Nuevo Laredo, municipio del vecino estado de Tamaulipas que colinda con los Estados Unidos de América (EU).

A la fecha de publicación de esta nota, la Fiscalía de Nuevo León no ha revelado los motivos del crimen, sin embargo, expuso que por los hechos abrió una carpeta de investigación. También se mencionó que elementos de diferentes órdenes del Gobierno Estatal ya desplegaron un operativo para localizar a las víctimas; no obstante, Samuel García aún no ha hecho una declaración al respecto.

Fuente: Tribuna