(VIDEO) Violencia en Tabasco: Tras detención de presuntos sicarios, queman vehículos

Cárdenas, Tabasco.- La violencia no solo se desata en el Norte de la República Mexicana; desgraciadamente, en el Sur también hay presencia de grupos criminales ligados al tráfico de drogas, por lo que el Gobierno Federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se han visto en la necesidad de mejorar sus estrategias para combatir la inseguridad. No obstante, estas no han sido suficientes.

El pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Tabasco desplegaron un intenso operativo en inmediaciones del municipio de Cárdenas luego de que se reportara la quema de vehículos y enfrentamientos armados. Presuntamente, estos hechos violentos explotaron debido a que las autoridades detuvieron a supuestos sicarios que operaban en esas zonas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades tabasqueñas, los hechos ocurrieron el día de ayer, lunes 22 de abril del 2024, cerca de las 18:00 horas, tiempo local, en la carretera Cárdenas-Comalcalco, a la altura de la ranchería Santa Rosalía, en Tabasco. Se detalló que hombres fuertemente armados asaltaron un camión de pasajeros; obligaron a los tripulantes a descender y luego lo incendiaron.

Momentos después, sobre la misma vialidad, también fue incendiada una grúa tipo plancha que transportaba un vehículo compacto. Los 'narcobloqueos' duraron varias horas, y desataron pánico entre la población, la cual dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. Al mismo tiempo, también se reportaron balaceras en esa zona, no obstante, no se confirmó que las agresiones dejaran heridos o muertos.

Luego de esto, elementos de las Fuerzas federales y estatales de Tabasco se hicieron presentes en la zona para investigar los disturbios y garantizar la seguridad de la población; de momento no se reportaron detenidos por la quema de vehículos.

Cabe señalar que, horas antes de esta ola de violencia, en un operativo conjunto liderado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y fuerzas de seguridad, se realizó una incursión en una residencia dentro del Fraccionamiento Playa Azul, en el municipio de Cunduacán, que colinda con Cárdenas, donde detuvieron a varios presuntos criminales. Aún no se tienen detalles de los aprehendidos.

