(VIDEO) Código Rojo en Celaya: Lanzan supuesta bomba contra la Comandancia Norte

Comparta este artículo

Celaya, Guanajuato.- La tarde del pasado martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, en coordinación con oficiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional (GN), desplegaron un intenso operativo en la ciudad de Celaya, luego de que fuera lanzado un aparato explosivo contra la Comandancia Norte. Por fortuna, esta bomba no detonó, por lo que no hubo heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el día de ayer, martes 23 de abril del 2024, en la tarde, cerca de las 16:00 horas, tiempo local, en el estacionamiento de la Comandancia Norte ubicada en el municipio Celaya, en la avenida Sur 5, en la colonia Ciudad Industrial. Se detalló que sujetos armados, hasta ahora no identificados, lanzaron una especie de bomba a dicho inmueble; no obstante, esta no logró detonar.

Este violento hecho, el cual ocurre en medio de una ola de violencia en plena época de campañas para las Elecciones 2024, movilizó a agentes de la Policía Municipal de Celaya, de la Policía Estatal de Guanajuato, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro para iniciar con las diligencias correspondientes y desactivar el artefacto.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Luego de varios minutos, el equipo antibombas logró su suspensión; el artefacto fue llevado a un remolque especial para el traslado de artículos explosivos. Al mismo tiempo, se realizó un operativo en la zona para detener a los presuntos responsables de este ataque, no obstante, los resultados habrían sido negativos, pues las autoridades no reportaron detenidos.

Cabe señalar que esta localidad pertenece a las 50 prioritarias en materia de seguridad para el Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido al alto número de homicidios que registra mes con mes.

Uno de los asesinatos más recientes e impactantes en Celaya fue el de la candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gisela Gaytán, quien fue ultimada a balazos luego de iniciar su campaña y encabezar un mitin, donde habló de seguridad. Las pesquisas por este crimen, ocurrido a inicios de abril 2024, continúan.

Fuente: Tribuna