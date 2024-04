Tras riña vial, sujeto desciende de su auto y asesina a una niña de 7 años en Hidalgo

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Una familia se ve sumida en el dolor tras un trágico suceso en la carretera Pachuca-Tulancingo. El homicidio, que parece haber sido desencadenado por un altercado vial, dejó como saldo una niña de siete años fallecida y un adulto gravemente herido por disparos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la bajada de la localidad de San José, donde el automóvil en el que viajaba la familia fue objeto de un ataque violento. Según los informes preliminares, un individuo descendió de otro vehículo y abrió fuego contra el automóvil Ford Fiesta en el que se encontraban las víctimas, sin mediar palabra.

El adulto y la niña fueron rápidamente trasladados al hospital general de Tulancingo, pero lamentablemente los esfuerzos médicos no pudieron salvar la vida de la pequeña. La comunidad se encuentra conmocionada por este acto de violencia sin sentido, mientras que las autoridades han asegurado la escena del crimen y desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al agresor.

Gracias a las averiguaciones orientadas a esclarecer los hechos y llevar ante la justicia al culpable, los oficiales han conseguido dar con el paradero, según Milenio. El ataque desencadenó una operación conjunta entre diversas instituciones de seguridad pública. El agresor, quien disparó desde un vehículo Mercedes Benz gris hacia otro automóvil que llevaba a cuatro ocupantes, incluida la víctima, fue identificado gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia del C4 y C5i. Además, se recuperó el arma utilizada en el crimen, lo que fortalece el caso contra el detenido. De acuerdo con la fuente antes mencionada, al momento de su captura el hombre habría dicho: "Me la pel*n, no me van a hacer nada, soy funcionario de Gobierno":

Ahora, el presunto agresor enfrentará las consecuencias de sus acciones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde se llevará a cabo el proceso legal para determinar su situación y responsabilidad en el trágico suceso. La noticia ha generado indignación y consternación en la comunidad, pero las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este acto de violencia sin sentido.

Fuente: Tribuna Sonora