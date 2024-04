Cubierto con cobija tradicional y atado con cinta adhesiva: Así hallan un cuerpo en Chalco

Comparta este artículo

Chalco, Estado de México.- Uno de los focos rojos respecto a índices de inseguridad y violencia es la zona del Estado de México, para muestra de ello, solo basta recordar que, a finales del año 2023, la comunidad de Texcaltitlán (perteneciente a la entidad mexiquense) se levantó en armas en contra de sicarios de la Familia Michoacana, quienes solían exigirles pago por derecho de piso que pudieran vender los productos que cultivan en la comunidad, como es el caso del haba y la avena.

Asimismo, en el Estado de México es frecuente escuchar noticias de macabros hallazgos localizados en carreteras o caminos de terracería, siendo que, el más reciente se registró en sobre la autopista de Miraflores-Huexoculco, durante la jornada del pasado domingo, 28 de abril, en las cercanías de un paraje conocido como Los Pinos, sitio en el que algunos vecinos reportaron a un encobijado cubierto con cinta adhesiva.

El hallazgo fue realizado durante la madrugada del día de ayer, cuando algunos transeúntes de la localidad de Miraflores reportaron haber visto el cuerpo de una persona sobre el asfalto. Dado a que estaba completamente cubierto, no pudieron distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer, lo único que trascendió es que esta persona portaba tenis de color rojo; mientras que algunas fuentes revelaron que el occiso fue cubierto con una cobija color verde con bordados tradicionales.

Momentos más tarde, el lugar fue acordonado por peritos locales, quienes se encargaron de realizar investigación de campo y buscar cualquier tipo de pista que llevara hacia los culpables. Luego de ello, elementos del Servicio Médico Forense se encargaron de levantar el cuerpo y llevárselo para hacerle su autopsia correspondiente y dictada por la ley, con lo que se espera descubrir la causa de muerte y algún indicio que lleve a la identidad de la víctima.

Se desconoce el género de la víctima localizada en Chalco

Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información sobre el género del agraviado en cuestión; pero se estima que la víctima fue asesinada en un sitio distinto y luego abandonaron su cuerpo en el lugar; dicha hipótesis aún no ha podido ser comprobada por las autoridades, debido a que en la zona en la que se registró el hallazgo no hay cámaras de seguridad y, aparentemente, no hay ningún testigo que pueda testificar por lo ocurrido.

