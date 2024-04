Por 103 homicidios: Domingo 28 de abril, el más sangriento en lo que va del 2024 en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No es un secreto que, durante la época de campañas, de cara a las Elecciones 2024 que se celebrarán en junio, la violencia en la República Mexicana tenga un alza. No obstante, en días recientes esta ha incrementado de manera abrupta no solo contra candidatos, líderes de partidos o familiares de políticos, sino también contra civiles. Pese a las cifras alarmantes, el Gobierno de México asegura que atiende esta problemática.

En medio de esta ola de sangre, se informó que el pasado domingo 28 de abril del 2024 ha sido el día más violento en México en lo que va del año, pues ocurrieron nada más y nada menos que 103 asesinatos violentos, los cuales ya son investigados por las Fiscalías Estatales de cada entidad.

De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este lunes 29 de abril del 2024, el día de ayer fue el más sangriento en México en lo que va del año, pues se tienen contabilizados 103 homicidios. Antes de este día, el considerado más violento era el 17 de abril, cuando se reportaron 101 asesinatos en diferentes entidades de la República Mexicana.

Los datos presentados por Seguridad Federal revelan que las entidades en las que se registraron el mayor número de homicidios el domingo 28 de abril fueron Guanajuato (con 14 asesinatos); Tabasco (con 13); Veracruz (nueve homicidios); Estado de México (EDOMEX, con ocho); la Ciudad de México (CDMX), con siete, y Michoacán con seis. Estos datos revelan que en los 28 días de abril el promedio diario de asesinatos es de 78.

AMLO asegura que Gobierno de México trabaja en tema de seguridad

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, lunes 29 de abril del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante la pregunta de las agresiones armadas ocurridas el pasado fin de semana en diferentes puntos del país, declaró que el Gobierno que encabeza trabaja diariamente para atender el tema de seguridad.

Será hasta mañana, martes 30 de abril del 2024, que el Gabinete de Seguridad hable sobre estos datos; así lo confirmó el mismo mandatario tabasqueño, al referirse al tema de la liberación de Abraham 'N', alias ‘Don Rodo’ hermano de ‘El Mencho’, líder y fundador del Cártel del Jalisco Nueva Generación (CJNG).

