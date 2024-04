Un 'perrito' muerto, el saldo de un fuerte incendio en una vivienda al Norte de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), se movilizaron en inmediaciones de la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco, luego de que se reportara el incendio de una casa habitación. Si bien los cuerpos de emergencia actuaron rápidamente, se informó el deceso de un canino de la raza chihuahua, el cual estaba en el inmueble.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en vivienda de Azcapotzalco deja un perro muerto. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron el día de ayer, martes 2 de abril del 2024, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en una vivienda que se ubica en la colonia ya mencionada, en la alcaldía Azcapotzalco, al Norte de la CDMX. Se detalló que vecinos del sector vieron cómo salía humo del inmueble, por lo que dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes confirmaron el siniestro y pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos de la capital, el cual arribó al sitio cerca de las 17:20 horas, tiempo local. Al momento, no se definió la causa del incendio, ni si dentro del departamento había personas atrapadas.

Durante varios minutos, los Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y enfriar el sitio. Cuando estas acciones acabaron, tristemente se confirmó que un 'perrito' de la raza chihuahua perdió la vida durante el siniestro. No se especificó si se calcinó o se intoxicó debido a la gran cantidad de humo que salió de la vivienda. Por otra parte, ya que no hubo humanos heridos, no se pidió apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos.

El siniestro en la vivienda ubicada en la Calle 5 y Poniente 27, de la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, se atendió de manera rápida y efectiva, sin embargo, se invitó a la población a tener precaución durante esta época de calor, cuando los incendios son más comunes.

