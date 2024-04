Alma Lourdes: El caso que estremeció a Ciudad Obregón; hoy será la primera audiencia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En agosto de 2023, Alma Lourdes fue asesinada por un adulto mayor en la carnicería donde trabajaba como gerente en Ciudad Obregón, Sonora. El hombre fue detenido al poco tiempo y tras varios meses de espera, su primera audiencia se realizará este martes 30 de abril para avanzar en su presunta culpabilidad por el feminicidio de la joven madre de una niña.

Durante esta audiencia, un juez de control hará un recuento de las pruebas reunidas, y decidirá cuáles se emiten y cuáles se descartan. Posteriormente, se enviará el expediente al juez encargado del caso para iniciar la etapa de juicio. Dicha autoridad fijará una fecha para la próxima audiencia, entre los 40 y 60 días. Cuando ese día llegue se desahogarán las pruebas y posiblemente se dicte una sentencia en ese mismo momento.

De ser encontrado culpable, Hilario 'N' podría alcanzar una sentencia de hasta de 70 años de prisión por los delitos asesinato y acoso, de acuerdo con Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

El asesinato

El 19 de agosto del año pasado, Alma Lourdes Llamas, de 30 años de edad, estaba en su trabajo, una carnicería ubicada en la colonia Quinta Díaz, de Ciudad Obregón, cuando un hombre con el que discutió e intentó golpearla horas antes regresó con un arma de fuego y la asesinó de tres disparos, situación que quedó grabada en las cámaras del establecimiento.

Isabel Llamas, hermana de la víctima, dijo que el presunto agresor era un cliente asiduo que ya había acosado a varias mujeres en la carnicería, por lo que Alma le reclamó y le exigió respeto para una de sus hermanas: "Yo respeto a la mujer", contestó el homicida en la discusión.

Horas después de cometer el delito, Hilario 'N', de 71 años, fue arrestado en su domicilio por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sonora, a quienes dijo "tiene que ser formal, seguro que no tengo nada que ver, no debo nada, no tengo nada que temer (...) solo tengo huevos para cuando se ofrezca", respondió a los agentes.

En un video difundido sobre su captura se le aprecia tranquilo y sin mostrar arrepentimiento alguno sobre lo acontecido. "Andan por las calles toda la bola de mediocres, la Guardia Nacional, ustedes, los soldados y los que me pongan", señaló el feminicida a las autoridades para pretender intimidarlos.

Fuente: Tribuna