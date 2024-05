Ceci Flores localiza crematorio clandestino en CDMX usado desde hace "mucho tiempo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó este martes 30 de abril que su grupo localizó un crematorio clandestino entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa de la Ciudad de México. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la activista señaló que también encontraron credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) de mujeres y libretas de menores de edad.

"Acabamos de encontrar este crematorio clandestino, al parecer hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí", dijo Cecilia Patricia, quien aseguró que llevan 2 días explorando en dicha zona. "Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio", agregó la madre buscadora y apuntó que darían aviso a las autoridades "para que hagan el trabajo que les corresponde".

Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí, algunos restos que puedan analizar y pueda salir un positivo", señaló.

Flores informó que al lugar se llegó gracias a las denuncias anónimas de personas que sospechaban de la presencia de cuerpos humanos en los alrededores. "Seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podía haber restos y repito, no busco justicia, solo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo... Quiero llorar, este país no está bien", escribió en su cuenta de X.

Esta es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. Si no los buscamos no los vamos a encontrar, nuestra primer búsqueda en la Ciudad de México con resultados positivos. Invitamos a todas las familias a unirse con esta lucha que tenemos a buscar y a encontrar a nuestros desaparecidos", dijo.

Ceci Flores apuntó que si bien sus hijos no desaparecieron en la capital del país, está apoyando a las madres que han solicitado su ayuda en la búsqueda.

Desplazamiento forzado

Hace solo unos días, Ceci Flores, Julián y Adrián LeBarón, anunciaron que visitarán los "pueblos fantasmas" de Sonora, víctimas del desplazamiento forzado por el crimen organizado para evidenciar el abandono de las autoridades. La líder de Madres Buscadoras de Sonora y los activistas anunciaron su visita al ejido Félix Gómez 'El Dipo', ubicado a 108 kilómetros al oeste de la cabecera municipal de Pitiquito.

Esta comunidad de apenas 100 habitantes, el pasado 9 de abril, fue tomada por asalto por hombres armados que llegaron en vehículos modificados y blindados. Irrumpieron por la fuerza en los hogares, robaron pertenencias, asaltaron las tiendas, dejaron ir a las mujeres y tomaron de rehenes a los hombres.

Fuente: Tribuna