Ayotzinapa: Jesús Murillo Karam dejaría la cárcel; Tribunal concede prisión domiciliaria

Ciudad de México.- Desde el pasado 30 de junio y hasta ahora, el extitular de la ya inexistente Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se encuentra en la torre médica del penal de Tepepan, en la alcaldía Xochimilco (Ciudad de México), debido a problemas de salud. Sin embargo, su situación podría cambiar ya que Tribunal Colegiado determinó que el exfuncionario podría seguir con su proceso por el Caso Ayotzinapa en prisión domiciliaria.

Como se sabe, Jesús Murillo Karam enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en el caso de la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en 2024, durante la Administración del expresidente priista Enrique Peña Nieto (EPN). Este crimen de Estado aún no se resuelve.

Sin embargo, durante las últimas horas de ayer, jueves 4 de abril del 2024 comenzó a circular la noticia de la posibilidad de un cambio en la medida cautelar de Murillo Karam. Medios señalaron que magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que el exprocurador puede continuar con su proceso desde su vivienda. Apuntaron que el exfuncionario tiene derecho a este beneficio procesal y resolvieron modificar la resolución recurrida.

Los magistrados del Tribunal basaron su elección en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual contempla excepciones para la aplicación de la prisión preventiva, lo que permite su cumplimiento en el domicilio del imputado, pero en casos en los que este sea mayor de 70 años o padezca una enfermedad grave.

De igual forma, los magistrados comentaron que esta modificación permite que Murillo Karam permanezca en prisión preventiva justificada en su domicilio: "El imputado sí tiene derecho a que la prisión preventiva justificada se ejecute en su domicilio, fijando las medidas de control que aseguren su cumplimiento, a través de debate en audiencia pública", se señala en la resolución.

Cabe destacar que los magistrados aclararon que no se está ordenando el cambio de la medida, sino simplemente se está redefiniendo el lugar en el que se va a ejecutar, lo que no implica su libertad. Asimismo, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha señalado cuándo podría dejar la prisión el exprocurador general de la República.

Fuente: Tribuna