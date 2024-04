Alerta en el Sur de CDMX: Choque de camión de pasajeros en Coyoacán deja seis víctimas

Ciudad de México.- Este martes 9 de abril, luego del Eclipse Solar 2024 y el final de las Vacaciones de Semana Santa, se espera mayor movimiento en la Ciudad de México (CDMX) y el resto de la República Mexicana, pues niños y jóvenes regresarán a clases. No obstante, si los conductores no tienen precauciones, podrían causar fatídicos accidentes; tal como ocurrió en inmediaciones de la alcaldía Coyoacán, al Sur de la capital.

La mañana de hoy, martes 9 de abril del 2024, en punto de las 07:42 horas, tiempo local, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL_SSCCDMX) informó, mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), sobre un accidente vehicular ocurrido en la colonia Bosques de Tetlameya, en la alcaldía Coyoacán, por lo que se activó el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En la escena se hicieron presentes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). Medios locales señalaron que el conductor de un autobús de pasajeros perdió el control y se impactó contra un muro en la alcaldía de Coyoacán, al Sur de la Ciudad de México. El choque fue tan fuerte que dejó como saldo un total de 6 heridos, quienes rápidamente fueron atendidos por servicios de emergencia.

Información compartida por Foro TV señaló que dos de los seis lesionados serían menores de edad, quienes se dirigían a su escuela en compañía de sus padres. Sobre las causas del incidente, los pasajeros declararon que, presuntamente, el conductor del autobús dio una vuelta, pero se quedó sin frenos, lo que causó el impacto. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado lesionados de gravedad.

Se me atravesó una motocicleta y por no embestirlo, ya no pudo evitar, al momento que me impacto, el motociclista se va, eso fue lo que pasó", declaró el conductor del microbús para el medio ya citado.