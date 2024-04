¡Alerta fronteriza! Aumentan casos de conductores involuntarios en el tráfico de migrantes

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Pública de la frontera ha lanzado una advertencia a los viajeros luego de un alarmante incidente. Dos mujeres fueron descubiertas escondidas en el maletero de un automóvil que se dirigía hacia Estados Unidos. Este suceso ha puesto de manifiesto un preocupante patrón que utiliza a conductores desprevenidos como "mulas ciegas".

El modus operandi de los traficantes ha llevado a que numerosos conductores sean utilizados para transportar personas y estupefacientes sin su conocimiento. Esta práctica ilegal no solo pone en peligro a las personas que son transportadas clandestinamente, sino que también expone a los conductores a graves consecuencias legales.

Recientemente, Elsy B Cesar compartió un perturbador incidente en su cuenta de Facebook que ha puesto en relieve la creciente problemática de migración. Al intentar cruzar hacia Estados Unidos en su vehículo, Elsy descubrió dos mujeres escondidas en el maletero sin su consentimiento.

Este incidente, aunque impactante, no es un caso aislado. La modalidad de tráfico de drogas utilizando vehículos particulares sin el conocimiento de los propietarios está en aumento, lo que ha llevado a numerosas personas a enfrentar consecuencias legales devastadoras, incluso si no estaban al tanto del cargamento.

Este escalofriante encuentro ocurrió mientras la mujer se preparaba para dirigirse a su trabajo como cualquier otro día. Al abrir la cajuela de su automóvil, se encontró con la impactante sorpresa de dos mujeres escondidas en su interior. "Esta mañana salí de mi casa como cualquier otro día para dirigirme a mi trabajo, abrí la cajuela como cada mañana y me encontré con la sorpresa de ver a estas dos mujeres adentro de mi carro", compartió la mujer en su perfil de redes sociales.

Sus palabras reflejan el desconcierto y la incredulidad ante el inusual descubrimiento. Además, advirtió a otros sobre la importancia de verificar sus vehículos diariamente, destacando que estas situaciones pueden ocurrirle a cualquiera.

"A veces pensamos que estas cosas no nos van a pasar a nosotros, hoy me tocó a mí. Revisen todos los días sus carros, estas personas no se detienen a pensar en que le pueden arruinar la vida a gente inocente que sale cada día a trabajar de manera honesta", añadió en su publicación.