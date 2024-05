Desmienten a Ceci Flores sobre la presencia de crematorio clandestino en Tláhuac e Iztapalapa

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En medio de la intensa búsqueda de desaparecidos en la Ciudad de México, el colectivo de Madres Buscadoras llamado Una luz en el camino salió a desestimar las afirmaciones sobre la existencia de un crematorio clandestino en los límites territoriales de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, de la CDMX. Esto se da como respuesta a las declaraciones de la activista Ceci Flores, quien había mencionado la posible presencia de restos humanos en la zona.

Luego del reporte de Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, integrantes del grupo de la CDMX se dirigieron al área señalada para llevar a cabo una exhaustiva inspección. Sin embargo, tras varias revisiones, no se encontraron pruebas suficientes que confirmaran la existencia de un crematorio ilegal.

Jacqueline Palmeros, madre buscadora y miembro de dicho colectivo, explicó que anteriormente habían realizado investigaciones en la región indicada por Cecilia, y que no encontraron evidencia que sugiriera la presencia de un crematorio clandestino. A pesar de esto, las integrantes del colectivo se encuentran a la espera de los resultados de los análisis periciales para confirmar definitivamente la ausencia de restos humanos en el área.

En una entrevista con Héctor Zamarrón y Cecilia Salamanca, Palmeros expresó su descontento por no haber sido informadas oficialmente sobre la búsqueda realizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, enterándose de la misma a través de las redes sociales. Además, lamentó que no se hayan seguido los protocolos de búsqueda establecidos.

Cenizas encontradas en límites de Tláhuac e Iztapalapa

A nosotros no se nos tomó en cuenta para ninguna diligencia, cuando regularmente los colectivos estamos comunicados. Sin embargo, cualquier madre buscadora en cualquier lugar puede buscar sin violentar, revictimizar y vulnerar la seguridad de las familias que caminan por ese territorio”.

Por otro lado, se espera que las autoridades capitalinas proporcionen un informe detallado de las investigaciones realizadas. Palmeros subrayó que el colectivo al que pertenece no permitirá que se lucre con el dolor de las familias de los desaparecidos, reafirmando su carácter apartidista y su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas. “No somos un botín político, no caminamos con ningún partido político, somos apartidistas la mayoría de las madres buscadoras y no vamos a permitir que nadie lucre y administre el dolor de las familias”, subrayó.

Fuente. Tribuna