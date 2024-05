Revelan nueva información sobre el secuestro del obispo Salvador Rangel: Lo drogaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el día de ayer, martes 30 de abril del 2024, cuando la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, habló sobre el secuestro del obispo emérito Salvador Rangel, ocurrido este fin de semana en el estado de Morelos. Si bien el católico fue localizado con vida días después, ni el Gobierno Federal ni el Estatal han logrado localizar a los presuntos responsables de este crimen.

En este contexto, la titular de Seguridad Federal que se presentó en la conferencia presidencial 'mañanera' del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el día de ayer, se comprometió a investigar a fondo todo lo relacionado con el plagio de Salvador Rangel, quien aún no está en condiciones de presentar una declaración. La funcionaria agregó que el Gobierno trabajará para aprehender a quien resulte responsable de este crimen.

Por su parte, el abogado del obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, el licenciado Pedro Martínez Bello compartió ante medios de comunicación nueva información sobre el secuestro exprés de su cliente, quien permanece bajo observación médica. El representante legal declaró que Salvador Rangel todavía no está en condiciones de declarar, ya que no está consciente porque sus captores lo drogaron.

Martínez Bello comentó que, posiblemente, la sustancia que le suministraron los presuntos secuestradores puede tardar hasta tres días en salir de su cuerpo. En su misma intervención, el licenciado comentó que la Diócesis aún no pide protección ni al Gobierno Federal, ni al estatal: "No está consciente, balbucea como si estuviera durmiendo. El médico dice que puede tardar hasta tres días. La Diócesis no ha pedido seguridad o medidas de protección", puntualizó.

Por otra parte, sobre los crímenes de los que habría sido víctima el obispo, detalló que hasta el momento se sabe que le robaron dinero, pues sus cuentas (con fechas de los días en los que estuvo secuestrado) reflejan retiros de efectivo, además de diversas compras realizadas con sus tarjetas. Aún no se sabe cuáles fueron los productos que adquirieron los supuestos criminales bajo el nombre del católico.

Cabe señalar que el obispo Salvador Rangel Mendoza es conocido por buscar una tregua con el crimen organizado que tiene presencia en el Sur de la República Mexicana. Aunque fue localizado con vida en un nosocomio de Cuernavaca, en Morelos, la SSPC se comprometió a resolver el caso. Mencionó que ya enviaron un grupo de los compañeros que pertenecen a la Coordinación Nacional Antisecuestros.

