Una persona sin vida y un herido, el saldo de una balacera en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia y la inseguridad no paran en Cajeme (ubicado en el sur del estado de Sonora), uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) debido al alto número de homicidios que registran mes con mes, los cuales se relacionan con el tráfico de drogas y la presencia del crimen organizado en esa entidad.

Se desata balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Aunque las autoridades federales han apoyado al enviar más oficiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional al municipio gobernado por Javier Lamarque Cano, parece ser que no es suficiente, pues los asesinatos siguen a la orden del día. Un ejemplo fue lo que ocurrió anoche en inmediaciones de la colonia Beltrones, en Ciudad Obregón (la cabecera municipal), donde sicarios balearon a dos individuos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, martes 30 de abril de 2024, en plena celebración Día del Niño, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en la calle Almendros, entre las vialidades Palma Areca y Olmo de Agua, en la colonia ya referida de Cajeme. Ahí iban caminando las víctimas, dos personas del sexo masculino, cuyos nombres se desconocen.

En un momento, sicarios que viajaban en una motocicleta los interceptaron y, sin mediar palabra con ellos, comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones hasta que los tiraron. Luego de la balacera, los presuntos asesinos huyeron hacia un rumbo desconocido. Testigos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Tras balacera, activan el Código Rojo en Ciudad Obregón

A la brevedad se activó el código rojo en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorros señalaron que uno de los masculinos baleados ya no contaba con signos vitales; al segundo no lo vieron, ya que civiles lo llevaron a un nosocomio a bordo de un auto particular.

El ahora occiso, según información no confirmada por las autoridades, respondía en vida al nombre de Joaquín y tenía de 30 a 35 años de vida. Su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para seguir con los procesos correspondientes. En tanto, la zona quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para la realización de las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna