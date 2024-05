Captan a 2 sujetos robando faros de un Ibiza a plena luz del día en la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las cámaras de seguridad de la Ciudad de México captaron recientemente captaron un acto delictivo a plena luz del día. Dos individuos fueron grabados mientras robaban los faros de un vehículo Ibiza estacionado en una calle de la Ciudad de México.

Según lo que se observa en el video, 3 sujetos que iban a bordo de una motocicleta llegaron a la ubicación y se dirigieron al vehículo y 2 de ellos bajaron de la moto para así poder sustraer los faros delanteros del vehículo mientras el tercer hombre permanecía en espera para poder darse rápidamente a la fuga.

A pesar de que un guardia de seguridad logró ver a los ladrones en el último momento e intentó detener la situación, no pudo evitar el robo y que escaparan impunemente. Las autoridades aún no han confirmado si los ladrones ya fueron identificados, ya que sus rostros no son visibles en el material captado por las cámaras de seguridad y tampoco se logró registrar la placa del vehículo que usaron para escapar.

Crédito: Internet

Las imágenes fueron compartidas a través de las redes sociales y muestran el estado en que quedó el automóvil tras el robo; con el cofre del lado derecho totalmente desviado y levantado, además de ya no tener faros. Mira el video dando clic aquí.

¿Cuál es la sanción por robar autopartes en la CDMX?

El robo de autopartes en la Ciudad de México es considerado un delito conforme al Código Penal Federal. Según el artículo 224, los culpables de este delito pueden enfrentar penas de entre 3 y 7 años de prisión. Tras una reforma que fue implementada en 2022, las autoridades aumentaron las penas para quienes cometan este tipo de delitos.

Fuente: Tribuna