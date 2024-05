Código rojo en Puebla: Mujer es asaltada y baleada fuera de su negocio; la reportan grave

Comparta este artículo

Tehuacán, Puebla.- En medio de una ola de inseguridad y crimen en el país, se registró un nuevo ataque en contra de la ciudadanía, en el estado de Puebla, esta vez la víctima fue una mujer que desempeñaba como empresaria de una maquiladora, quien fue atacada por unos criminales justo a fuera de su negocio. De acuerdo con algunos informes, los agresores balearon a la fémina para poder asaltarla, después escaparon de la escena a rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del pasado viernes, 10 de mayo, en las inmediaciones de la calle 7 Norte, esquina con la privada de la Avenida Peñafiel, en el municipio de Tehuacán, en la mencionada entidad, alrededor de las 13:20 horas, momento en el que la policía comenzó a recibir las denuncias de que una mujer había sido agredida con un arma de fuego, en plena vía pública, dicho asalto fue escuchado por varios vecinos de la zona, quienes atestiguaron haber escuchado el sonido de detonaciones de bala.

La víctima fue trasaladada al hospital por su propios medios; la reportan grave

Créditos: Internet/Imagen Ilustrativa

Tras recibir diversas denuncias al número de emergencia, agentes de la Policía Municipal (MP) al igual que elementos de la Policía Estatal acudieron a la escena del crimen, donde se encontraron con los empleados de la maquiladora, quienes le explicaron a las autoridades que la víctima, cuyo nombre se mantiene bajo el anonimato, fue agredida con un arma de fuego durante un asalto que salió muy mal.

Asimismo, la policía indicó que la víctima ya no se encontraba en la escena, puesto fue trasladada por un vehículo particular a un hospital. Por su parte, el equipo de efectivos se encargó de realizar una fuerte movilización, con la finalidad de poder capturar a los criminales mediante un operativo; sin embargo, no lograron detener a ninguna persona relacionada con el crimen, por lo que los asaltantes lograron escapar impunemente.

Según datos de medios locales, durante la noche del pasado viernes, 10 de mayo, la víctima aún era reportada en estado grave, por lo que se le tuvo que trasladar a un hospital ubicado en la capital de Puebla, donde se esperaba que recibiera atención médica especializada. Hasta el momento se desconoce cómo ha evolucionado el estado de la agraviada, por lo que es posible que, conforme progresen los días surjan mayores datos al respecto.

Fuentes: Tribuna