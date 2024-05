VIDEO: Atacan a balazos a hijo de candidato a la presidencia municipal de Metepec

Metepec, Estado de México.- Durante la madrugada del sábado, el hijo de Oscar Ruiz Díaz, quien se postula para la presidencia municipal por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México", fue herido de bala, presuntamente por miembros de la Policía local. El suceso tuvo lugar alrededor de las 4:00 de la mañana en la vialidad Miguel Hidalgo, casi en la esquina con Agustín de Iturbide, en la delegación de San Lorenzo Coacalco, Metepec.

Según la versión de la víctima, los responsables de la agresión parecían ser agentes policiales. Sobre el ataque, el candidato apuntó directamente hacia su rival político, Fernando Flores Fernández, y hacia el director de Seguridad Pública Municipal, Jesús Ramírez Manzur, advirtiendo que los responsabilizará si algo le sucede a su hijo. Asimismo, demandó que se haga justicia y pidió que se agilicen las investigaciones para identificar a los culpables.

En redes sociales circula un video en el aparece Ruíz frente a los medios. Durante este encuentro con la prensa, él exigió la renuncia del director de seguridad. También dejó en claro que ha pedido medidas de protección debido a las amenazas directas que ha recibido, algunas incluso involucran a grupos delictivos.

Responsabilizo al presidente municipal y a Manzur por lo que le pase a mi hijo. Me acaban de informar que lo acaban de balear, la realidad es que la seguridad pública en Metepec está de la fregada. Cualquier cosa que le pase a mi hijo no responsabilizo, no hay nadie aquí en la dirección que me atienda".