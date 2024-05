Fiscalía investiga intento de homicidio contra Alessandra Rojo de la Vega: Esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas del pasado sábado, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón Por México, Alessandra Rojo de la Vega, quien busca ser alcaldesa de la Cuauhtémoc, informó, mediante sus redes sociales oficiales, que había sido víctima de una agresión armada: cuando ella viajaba en su camioneta, sujetos no identificados comenzaron a dispararle. Si bien ella salió ilesa de este crimen, informó que denunciaría.

La aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que los presuntos agresores "intentaban callarla", ya que ella está en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), promovido por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alessandra Rojo de la Vega presenta denuncia por atentado. Foto: Twitter

Horas después de denunciar el atentado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este domingo 12 de mayo que ya abrió una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de la también activista feminista.

En su boletín, la dependencia señala que los hechos ocurrieron la noche de ayer, sábado 11 de mayo de 2024, en la calle Francisco Tamango, en la colonia Peralvillo.

Asimismo, menciona que luego de que los hechos violentos fueran denunciados, agentes de la Policía de Investigación (PDI), así como expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y de Servicios Periciales de la Fiscalía de la capital se hicieron presentes para recaudar la evidencia balística e integrarla a una nueva carpeta de investigación.

No obstante, se especifica que los hechos fueron revelados primeramente por las redes sociales de la agraviada, es decir, Alessandra Rojo de la Vega, antes que en el Ministerio Público del Fuero Común. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos por este hecho violento; tampoco se ha mencionado cuál sería el presunto móvil de esta agresión, en la cual, por fortuna, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México