Joven extranjera denuncia en redes sociales haber sido manoseado en las calles de CMDX

Ciudad de México.- México es un país que disfrutan mucho los extranjeros por si experiencias culinarias, culturales etc. Pero no todo es bueno ni para los mexicanos ni para sus visitantes de otros países. En medio de la diversidad de experiencias compartidas por extranjeros, también hay algunas que resultan desagradables.

A través de las redes sociales, una joven identificada como Anna ha compartido un perturbador incidente que vivió en las calles de la Ciudad de México. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Anna relató entre lágrimas cómo fue víctima de un acto de agresión sexual mientras caminaba por la colonia Escandón.

Lamento que mi español no sea muy bueno, pero quería compartirlo, así que espero que eso no le pase a nadie más... Ok, ocurrió en la esquina de Altara y Baja California en Escandón. Yo estaba caminando y él se acercó detrás de mí y me agarró por debajo del vestido como eso (haciendo señales con sus manos) y muy duro", narró Anna visiblemente afectada por la experiencia