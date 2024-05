Cuete le explota en la cara a menor de edad en Hidalgo; le cuesta la vida

Comparta este artículo

Ixmiquilpan, Hidalgo.- Manipular juegos pirotécnicos representa un riesgo, por lo que al hacerlo es importante echar mano de algunas medidas preventivas contra accidentes. Recientemente se dio a conocer un caso lamentable en el que un jovencito de 15 años perdió la vida por un mal manejo de estos artefactos. El incidente tuvo lugar en el municipio de Cardonal en la región de Ixmiquilpan, Hidalgo.

De acuerdo con los medios locales, la Policía recibió una llamada de emergencia por parte de los vecinos de la comunidad de Tixqui, alertando sobre una explosión que dejó severos daños en el menor de edad que segundos antes se encontraba encendiendo algunos cuetes. En atención al caso se envió una ambulancia, pero los paramédicos sólo pudieron confirmar el deceso del muchacho tras revisarlo.

Se dijo que las lesiones alcanzaron un nivel de gravedad extremo, las cuales terminaron por costarle la vida. Al parecer, la pirotecnia le habría explotado en el rostro. Al sitio acudió personal del Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación correspondiente. También se requirió el apoyo de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) que se encargó de coordinar el traslado del cuerpo de la víctima al anfiteatro.

Se desconoce cuál fue el tipo de cuete implicado en el incidente

TOMA EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL MANIPULAR JUEGOS PIROTÉCNICOS

Tu bienestar es lo más importante, por lo que si deseas entretenerte con este tipo de artículos, lo mejor es que lo hagas bajo las medidas correctas de seguridad. Recuerda que los descuidos pueden desembocar en repercusiones trágicas como quemaduras graves, lesiones, pérdida de extremidades, daño auditivo o irritación en los ojos y vías respiratorias.

1. Extrema precauciones con los fuegos artificiales que tienen una explosión fuerte y una dirección incontrolable.

2. No permitas que los niños jueguen con fuegos artificiales sin la supervisión de un adulto.

3. Si un fuego artificial no explota, espera unos minutos y luego humedécelo.

4. Enciende los fuegos artificiales en el suelo.

5. No los pongas dentro de recipientes o botellas.

6. No los guardes en tus bolsillos.

7. No los almacenes.

8. Quémalos uno por uno.

9. No manipules la pólvora de los fuegos artificiales.

10. Nunca apuntes los fuegos artificiales hacia personas, animales, casas o árboles.

Fuente: Tribuna Sonora