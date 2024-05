Tragedia en Naucalpan: Trabajador de limpia muere al caer de camión de basura

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- Se registró una auténtica tragedia en las inmediaciones del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, lo anterior después de que un trabajador de limpia perdiera la vida después de caer de un camión. De acuerdo con lo informado por las autoridades del Estado de México, el sujeto cayó debido al poco espacio que tenía la unidad de recolección de basura, por lo que se impactó y se golpeó contra el pavimento al momento en que el vehículo pesado atravesó un bache.

Los hechos tuvieron lugar en calles de la colonia Ahuizotla, en el municipio de Naucalpan, donde el trabajador de limpia murió al caer del camión de basura en el que trabajaba. Cabe señalar que el conductor de la propia unidad fue detenido y trasladado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. El fatal accidente se registró en la calle Carlos Arruza, en el municipio de Naucalpan, a un costado del jardín de niños María Montessori.

El cuerpo del trabajador de limpia quedó tendido en el pavimento junto al camión en el que trabajaba. En el sitio se observaba un bache que habría sido la causa de la caída. Al lugar arribaron paramédicos, quienes de inmediato intentaron asistir al trabajador, sin embargo, ya era demasiado tarde y no contaba con signos vitales, se presume que perdió la vida en el momento de impactarse contra el pavimento.

Trabajador muere al caer de camión de basura, foto: especial

Se detalló que el hombre no estaba bien sujetado del camión, por lo que al momento de atravesar el bache no se pudo sostener y se precipitó. Serán las investigaciones de las autoridades las que determinen la causa de muerte exacta. En ese sentido, el camión cargaba varios costales llenos de botellas de plástico, por lo que no había espacio para el trabajador, quien intentó sujetarse, pero no lo logró y perdió la vida.

La zona de los hechos fue acordonada y resguardada por elementos de la policía municipal de Naucalpan, quienes permanecieron en el sitio hasta la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los cuales procedieron con las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. Y al concluir realizaron el levantamiento del cadáver.

Fuente: Tribuna