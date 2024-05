(VIDEO) Feminicidio: Ana Liliana fue trabajar y no volvió; sujeto la mató en el baño

Comparta este artículo

Durango, Durango.- La tarde del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Durango desplegaron un operativo en inmediaciones de la capital duranguense luego de que se reportara el feminicidio de una mujer llamada Eva Liliana, de 35 años de edad. La víctima, quien fue hallada sin vida en el baño de una tienda departamental, fue asesinada por un hombre que ya fue detenido, sin embargo, en la búsqueda de justicia, sus seres queridos incendiaron el inmueble donde murió.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Durango, los hechos ocurrieron el pasado domingo 12 de mayo de 2024, cerca de las 13:00 horas, tiempo local, en una tienda departamental de la cadena Coppel, ubicada en la calle 5 de Febrero y Paseo Constitución, en la capital del estado. Las pesquisas señalan que un hombre, identificado como Dante Yahir 'N', de 20 años de edad, entró a la tienda para buscar a la víctima.

Dante Yahir la habría llevado al baño, donde la mató asfixiándola; luego dejó su cuerpo tirado y huyó del inmueble con un casco en la cabeza, para presuntamente ocultar su identidad. Cerca de las 14:20 horas, el cuerpo de Liliana fue hallado en el piso, por lo que se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el deceso de la mujer.

El cuerpo de la mujer fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la realización de la necropsia de Ley.

Familiares y amigos de Eva Liliana piden justicia por su feminicidio

El lunes 13 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) informó la detención de Dante Yahir 'N', el presunto feminicida de Liliana. No obstante, esto no sería suficiente para amigos y familiares de Ana Liliana, pues señalan que la tienda departamental, donde trabajaba la víctima, no cuenta con protocolos para cuidar a sus empleadas, pues el supuesto homicida cometió su crimen y salió sin ser detenido por alguien.

Ante esto, la noche del mismo lunes 13 de mayo, manifestantes y activistas de colectivos feministas se reunieron afuera de la tienda Coppel donde fue asesinada Liliana y le prendieron fuego. Momentos después, Oscar Galván, secretario estatal de Seguridad Pública, informó a las manifestantes que el presunto feminicida ya había sido detenido, aunque advirtió que podría haber consecuencias para las responsables del incendio.

