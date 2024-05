Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora. - La noche del lunes, Ciudad Obregón fue escenario nuevamente de un intensa persecución y enfrentamiento armado entre policías, militares y presuntos criminales, lo cual aun cuando se registra una reducción en el número de homicidios, incide directamente en la alta percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, señaló que existe una diferencia entre lo que expresan las cifras y otra es la realidad que viven los cajemenses en su día a día, argumentando que aun cuando se tengan días de tranquilidad no significa que la violencia se ha erradicado del municipio.

Enfrentamientos continúan generando pánico en Cajeme. Foto: Cortesía

Cuando las personas que viven en el municipio dejan de presenciar ciertos hechos violentos no quiere decir que la violencia haya cesado y que no esté presente este tipo de hechos como el que quedó registrado en medios de comunicación. Abonan al pánico que ya tenía la ciudadanía, así como la percepción de inseguridad en el municipio y evidencia que la actual estrategia de seguridad tanto al interior del municipio, como del estado no ha estado funcionando y no ha sido suficiente para terminar con ese tipo de situaciones”, señaló.

Del mismo modo añadió que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción de seguridad en Ciudad Obregón incrementó con relación al cuarto trimestre de 2023, en un 1.76 por ciento al pasar de 85.1 a 86.6 puntos porcentuales, lo cual explicó genera un cambio en las rutinas diarias de la ciudadanía. “Hay quienes difícilmente van a superar el trauma de una balacera o el haber sido levantado, de esos traumas colectivos tras sufrirlos en carne propia”, finalizó.

Periodismo policiaco: una profesión de alto riesgo en el municipio

La labor periodística en el rubro de seguridad, representa un riesgo latente de ser víctima colateral.

A través de redes sociales se ha viralizado la trasmisión del reportero Eduardo Flores, del medio local ‘RLNoticias / Ruleteando con el Lalo’, al quedar en medio de un ataque armado mientras realizaba una transmisión en vivo.

En entrevista para TRIBUNA ‘Lalo’ compartió: “Me encontraba en el lugar, siempre cargo el teléfono a la mano, por lo que al ver movimiento de los agentes, comencé a transmitir y narrar lo poco que sabía en ese momento, cuando comienzo a escuchar que todos empiezan a cortar cartucho a montar tiro, toda la gente empezó a correr, luego escuche que gritaban ‘tierra, tierra’, y como no es la primera vez que me toca vivir un ataque armado, me tire pecho a tierra, y por la misma adrenalina del momento continué narrando los hechos, después me enteré que mi video se volvió viral, pero realmente lo hago para que la gente tenga la información al momento”.

