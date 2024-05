Paola Suárez es víctima de amenazas por candidatura; ella y su familia estarían en riesgo

León, Guanajuato.- El mes pasado se destapó una figura del medio del entretenimiento como candidata a diputada en Guanajuato. Nos referimos a Paola Suárez quien decidió incursionar en la política respaldada por el Partido del Trabajo. Todo hasta el momento en su carrera iba bien, sin embargo, la violencia electoral en México la ha alcanzado. De acuerdo con la influencer, ha recibido amenazas por lo que ha optado por recurrir a las autoridades.

Para sentar un precedente, la tiktoker interpuso un denuncia ante la Fiscalía General de Guanajuato. En su declaración mencionó que la han amagado con hacerle daño tanto a ella como a su familia. La celebridad de Internet dijo que más que sentir miedo por lo que puedan hacerle a ella, le preocupa que los agresores estén involucrando a terceras personas.

A través de un video que colgó en sus plataformas atribuyó las intimidaciones a bloquear su ascenso a diputada por el distrito 7 en León. Ante la aceptación que ha tenido por parte de la ciudadanía, alguien estaría buscando que no triunfe en las próximas elecciones programadas para el 2 de junio.

El día de hoy acudí a poner una denuncia respecto a que he recibido amenazas hacia mi persona y familiares que es un tema que me preocupa, porque no es a mi, sino que ya están metiendo a terceras personas que viene siendo mi familia", expresó.