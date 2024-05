Vecinos reportan balacera en Ciudad Obregón; autoridades se movilizan y descubren incendio

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado martes en inmediaciones de la colonia Zona Norte, en la cabecera municipal de Cajeme (estado de Sonora), luego de que se escuchara una fuerte detonación al interior de una vivienda. Vecinos que creyeron que se trataba de otra agresión armada en Ciudad Obregón dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena agente de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes informaron que no hubo una balacera en dicha zona; todo se trató de una explosión al interior de una vivienda, la cual estaba ardiendo en llamas. Ante esto, pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 14 de mayo de 2024, alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en la calle Chihuahua, entre las vialidades Morelos y Yaqui en la Zona Norte de Ciudad Obregón. Ahí, se reportó una explosión fuerte al interior de una vivienda, la cual provocó que los vidrios de las ventanas se rompieran.

Asimismo, la detonación, provocada por causas desconocidas, se volvió un incendio que tuvo que ser apagado por los Bomberos de Cajeme. Con ayuda de dos máquinas extintoras, y luego de varios minutos, los elementos lograron controlar las llamas y sofocar el fuego, para luego enfriar la vivienda.

Explosión e incendio en casa de Ciudad Obregón no deja heridos ni muertos

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce qué o quiénes habrían provocado el incendio en dicha vivienda, no obstante, los Bomberos de Cajeme confirmaron que el siniestro, por fortuna, no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja en este evento.

Cabe señalar que la noche del lunes 13 de mayo se reportó un fuego cruzado en esa región de Ciudad Obregón, razón por la que residentes pensaron que había ocurrido otra balacera. TRIBUNA te comparte más detalles aquí.

